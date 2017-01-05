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05 січня 2017, Київ 19:26
Новини | Міжнародні

У Туреччині припустили причетність курдських сепаратистів до нападу в Ізмірі

На місці нападу, Ізмір, 5 січня 2017 року

На місці нападу, Ізмір, 5 січня 2017 року

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У Туреччині губернатор провінції Ізмір, у центрі якої, місті Ізмірі, раніше в четвер стався вибух і загинули двоє людей, Ерел Аййилдиз заявив, що, за попередніми ознаками, за нападом стоїть заборонене й визнане терористичним збройне сепаратистське угруповання «Робітнича партія Курдистану».

Відповідальності за вибух замінованого авта неподалік будівлі суду в цьому третьому за величиною місті Туреччини ніхто наразі на себе не взяв.

За повідомленнями, внаслідок вибуху загинули працівник поліції і працівник суду, коли троє нападників із гранатами й автоматами під’їхали на авті з вибухівкою до блокпосту біля суду і підірвали своє авто. Двох із нападників відтак застрелила поліція, третій утік, і його ще шукають.

Також унаслідок вибуху були поранені 10 людей. Українські дипломати в Туреччині перевіряють, чи немає серед потерпілих громадян України.

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