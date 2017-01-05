США внесли сина Осами бін Ладена до переліку терористів

Сполучені Штати Америки повідомили, що додали до свого списку терористів сина засновника ісламістської мережі «Аль-Каїда» Осами бін Ладена.

Як повідомили Державний департамент і Міністерство фінансів США, Хамза бін Ладен оголошений «всесвітнім терористом».

Держдепартамент додав, що Хамзу бін Ладена назвав членом «Аль-Каїди» один із чільників цієї мережі.

У липні минулого року від імені «Аль-Каїди» був оприлюднений аудіозапис, у якому, як вважають, Хамза бін Ладен погрожував США помстою за ліквідацію його батька і звинувачував Вашингтон у «придушенні мусульман».

Аналітики раніше припускали, що Хамза бін Ладен, як вважають, наймолодший син Осами бін Ладена, якому зараз близько 24–25 років, можливо, готується перебрати керівництво «Аль-Каїдою».

Осаму бін Ладена ліквідували сили спецпризначення США 2011 року на території Пакистану, де той переховувався.