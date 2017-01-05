Через холоди на Дніпропетровщині відкрили понад 200 пунктів обігріву населення

Через холоди на Дніпропетровщині відкрили 203 пункти обігріву населення, поінформували в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій в області.

Водночас, за даними місцевих рад, через погіршення погодних умов, яке прогнозують у найближчі дні, наразі в містах області відкривають нові пункти обігріву.

Як зазначив в. о. міського голови Дніпра Михайло Лисенко, у зв’язку із сильними морозами в місті запрацювали чотири додаткові пункти обігріву. За його словами, це мобільні пункти, вони розташовані в найбільш людних місцях – зокрема, біля ялинки в парку імені Глоби та біля станції метро «Покровська».

У всіх пунктах обігріву цілодобово працюють медики, рятувальники та соціальні працівники. Кожного, хто сюди звернеться, напоять гарячим чаєм, а за необхідності нададуть медичну допомогу.

За словами Лисенка, у Дніпрі поки не всі пункти забезпечені печами, що працюють на дровах.

«Наразі в наметах немає печей, тож ми закупимо для кожного по одній. Чергові в пунктах обігріву також зможуть викликати «швидку» тим громадянам, які звернуться за допомогою», – повідомив Лисенко.

Водночас у міській раді Кривого Рогу поінформували, що через морози в місті розгортають 28 стаціонарних і кілька мобільних пунктів обігріву. Роботу пунктів курирують рятувальники та місцева влада.

Між тим медики просять жителів під час сильних морозів не виходити на вулицю без зайвої потреби. Якщо ж таки довелося вийти – дотримуватися правил, які допоможуть уникнути переохолодження: вдягатись у зручні і теплі речі, не вживати алкоголю тощо.