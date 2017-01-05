Українці не потерпіли внаслідок вибуху в турецькому Ізмірі – МЗС

Генеральне консульство України у турецькому Стамбулі повідомило, що громадян України немає серед потерпілих унаслідок вибуху в Ізмірі, поінформував у твітері департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Унаслідок цього вибуху, що був влаштований раніше в четвер біля будівлі суду в Ізмірі, третьому за величиною місті Туреччини, загинули дві людини – працівник поліції і працівник суду, – коли троє нападників із гранатами й автоматами під’їхали на авті з вибухівкою до блокпосту біля суду і підірвали своє авто. Двох із нападників відтак застрелила поліція, третій утік, і його ще шукають.

Також унаслідок вибуху були поранені, за різними даними, від 6 до 10 людей.

Губернатор провінції Ізмір, центром якої є однойменне місто, Ерел Аййилдиз заявив, що, за попередніми ознаками, за нападом стоїть заборонене й визнане терористичним курдське збройне сепаратистське угруповання «Робітнича партія Курдистану». За його словами, на такий висновок наводять спосіб нападу і встановлені особи нападників.

Віце-прем’єр-міністр Туреччини Вейсі Кайнак також повідомляв, що на місці нападу знайшли значну кількість зброї, що наводить на думку, що планувався значно більший теракт.

Відповідальності за вибух ніхто наразі на себе не взяв.