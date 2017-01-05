На фронті за день поранили одного військового – прес-центр штабу АТО

Протягом дня станом на 18-у годину в зоні антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу внаслідок обстрілів був поранений один український військовий, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Про загиблих у повідомленні нічого не згадано.

За повідомленням, позиції українських військ за цей час обстрілювалися на всіх напрямках, загалом зафіксовано 14 обстрілів.

В угрупованні «ДНР», визнаному в Україні терористичним, зі свого боку, заявили ввечері, що «Збройні сили України відкрили вогонь по всьому фронту». Зокрема, стверджують вони, обстріли були близько 18-ї години.

В угрупованні «ЛНР», теж визнаному терористичним, про події цього дня ще нічого не заявляли.

Протягом попереднього дня, як повідомляли українські військові вдень, теж унаслідок бойових дій був поранений один військовослужбовець, загиблих не було.

За домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи від 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але ці обстріли так і не зупинилися. Сторони звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.