Ірак: два вибухи в Багдаді вбили майже півтора десятка людей

Унаслідок двох окремих вибухів у столиці Іраку Багдаді загинули не менш ніж 14 людей і ще багато було поранено.

В одному з випадків у переважно шиїтському районі Аль-Обейді у східній частині Багдада вибухнуло авто з вибухівкою, залишене неподалік ринку й мечеті. Внаслідок цього загинули не менш ніж шість людей і були поранені ще 15. Відповідальність узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», яке заявило, що це був напад саме на шиїтів – представників цієї течії ісламу сунітські ісламісти вважають «віровідступниками».

Інший вибух стався біля блокпосту в районі Баб-аль-Моазам у центральній частині Багдада. Там загинули вісім людей. За цей напад відповідальності ще ніхто на себе не взяв.

Протягом попереднього тижня в Багдаді була здійснена ціла низка вибухів, унаслідок яких загинули десятки людей. Відповідальність за частину з них узяло угруповання «Ісламська держава».

Останніми тижнями силові структури Іраку і союзні їм місцеві напіввійськові формування за підтримки повітряних ударів коаліції під проводом США поступово визволяють від бойовиків «Ісламської держави» місто Мосул на півночі Іраку, що стало для цього угруповання «столицею» його діяльності в цій країні.