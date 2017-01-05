Колишнього прем’єра Косова лишили у Франції за ґратами до розгляду екстрадиції до Сербії

Суд у місті Кольмарі на сході Франції вирішив залишити під вартою колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная до розгляду запиту про його екстрадицію до Сербії, де його звинувачують у воєнних злочинах.

Його затримали в середу за ордером на арешт із Сербії на летовищі Базель-Мюлуз на сході Франції після прибуття рейсом із Приштини.

У Приштині назвали дії Франції неприпустимими, а звинувачення Сербії незаконними, несправедливими і тенденційними, й заявили, що будуть домагатися звільнення Харадіная всіма можливими способами – зокрема, домагаючись від Євросоюзу тиску на Сербію, щоб вона скасувала свій ордер.

Деякі косовські посадовці навіть закликали перервати переговори з Сербією, яка не визнає самопроголошеної незалежності Косова від неї, про нормалізацію відносин, що ведуться за посередництва Європейського союзу і є однією з передумов для їхнього можливого майбутнього вступу до ЄС.

У Белграді, зі свого боку, заявили, що зроблять усе можливе, щоб домогтися видачі Рамуша Харадіная, якого, як сказав прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич, звинувачують у «незліченних злочинах».

Улітку 2015 року Харадіная вже затримували за сербським ордером у Словенії, але через два дні відпустили під дипломатичним тиском.

Рамуш Харадінай, нині голова опозиційної партії «Альянс за майбутнє Косова», нетривалий час був прем’єр-міністром Косова у 2004–2005 роках, коли цей автономний сербський край був фактичним протекторатом ООН, уже не підконтрольним Белградові. Під час Косовської війни 1998–99 років він був одним із польових командирів сепаратистського збройного угруповання «Армія визволення Косова».

Сербія звинувачує його у воєнних злочинах проти цивільних сербів у часи Косовської війни.

Також Рамуша Харадіная звинувачував у воєнних злочинах і Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії. Гаазький трибунал судив його двічі і обидва рази виправдовував за браком неспростовних доказів його вини.