Геннадій Афанасьєв повідомив про привітання голови МЗС політв’язням

Колишній український політв’язень у Росії Геннадій Афанасьєв, який нині опікується долями інших українців за російськими ґратами і допомогою їм, повідомив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін долучився до новорічного марафону листів для українських політв’язнів у Росії та окупованому Криму.

«Павло Клімкін написав вітальні листи кожному громадянину України із списку Let My People Go Ukraine, яких Кремль за політичними мотивами запроторив за грати. «Ми цінуємо Вашу стійкість і не припиняємо міжнародної боротьби за Ваше якнайскоріше звільнення. Я впевнений, що разом ми переможемо!» – відзначив у листі Павло Клімкін», – написав у фейсбуці Геннадій Афанасьєв.

За його даними, «на даний час в ув’язнені Кремля за політичними мотивами перебуває щонайменше 44 громадянина України».

«Ці люди були обвинувачені за сфабрикованими кримінальними справами у шпигунстві, сепаратизмі, тероризмі, екстремізмі та диверсійній діяльності. Переважна більшість із них була позбавлена права на правовий захист та медичну допомогу, багато хто зазнав жорстоких тортур, частина вже відбуває покарання у найвіддаленіших куточках Росії. Серед цих людей є багатодітні батьки, пенсіонери, люди із тяжкими хронічними захворюваннями, правозахисники, митці та журналісти. Для них листи із волі – це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка. Листи нагадують в’язням Кремля, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі. І дають тверду впевненість, що «ми сильніші за кремлівські ґрати», – додав Афанасьєв.

Він закликав усіх долучатися до написання листів українським політв’язням у Росії і в окупованому Криму. Детальна інструкція з написання листів та адреси є на сайті кампанії.

У середу про новорічні привітання президента України Петра Порошенка українським в’язням у Росії повідомило посольство України в Москві.