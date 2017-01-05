В МЗС нагадали українцям про небезпеку перебування в Лівії

Міністерство закордонних справ України нагадало про свої неодноразові попередження українським громадянам про небезпеку поїздок до Лівії та необхідність залишити територію цієї країни, безпекова ситуація в якій, як попереджають у Києві, наразі залишається вкрай небезпечною.

«Попередження МЗС були адресовані передусім українським медичним працівникам, які продовжували працевлаштовуватися в лівійських медичних закладах. МЗС застерігало, що в більшості випадків контракти, які укладаються з українськими медиками, кардинально відрізняються від реальних умов роботи, насамперед – у питаннях особистої безпеки, оплати праці та повернення в Україну», – мовиться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у фейсбуці.

Українські дипломати навели приклад: «Одним із нещодавніх випадків був арешт та ув’язнення українського медичного працівника місцевими «правоохоронними органами» за надуманим звинуваченням. Насправді ж керівник лівійського медичного закладу, в якому працював наш співвітчизник, схиляв його таким чином до укладання нового контракту в ситуації, коли українець наполягав на здійсненні з ним остаточного розрахунку та поверненні на Батьківщину. Лише завдяки оперативному втручанню посольства України в Тунісі українського лікаря було звільнено з-під варти».

«Вкотре наголошуємо на необхідності утриматися від поїздок до Лівії з огляду на серйозну небезпеку та неспроможність лівійських органів влади гарантувати безпеку і правопорядок на всій території країни. Нагадуємо також про обмежені можливості консульського захисту в разі потрапляння українських громадян у надзвичайні ситуації на території Лівії, оскільки українська дипломатична установа дислокована в Тунісі», – наголосили в міністерстві.

У Лівії з 2011 року, з часу усунення від влади і вбивства лівійського диктатора Муаммара аль-Каддафі, не існує міцної влади, що контролювала б країну. Різні регіони Лівії фактично автономно контролюють озброєні угруповання, частина з яких заявляє про підтримку одного з двох урядів, що змагаються за владу, інші діють самі за себе, а ще на частині території Лівії, навколо міста Сирт на північному узбережжі, діє екстремістське угруповання «Ісламська держава».