Обстріли на Донбасі тривають на всіх напрямках – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 32 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Внаслідок цих обстрілів був поранений один український військовослужбовець, додають у штабі АТО.

Зокрема, за цим повідомленням, на Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Новозванівці, а на Донецькому напрямку застосували 152-міліметрову артилерію в районі Троїцького.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі передмість Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформуцвали про бойові дії 5 січня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.