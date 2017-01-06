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06 січня 2017, Київ 09:03
Новини | Міжнародні

Туреччина заявляє про перегляд використання своєї авіабази коаліцією на чолі зі США

Американські військові літаки на авіабазі Інджирлік, Туреччина

Американські військові літаки на авіабазі Інджирлік, Туреччина

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Турецькі офіційні особи припускають, що вони можуть зупинити використання США та їхніми союзниками стратегічно важливої авіабази поблизу кордону з Сирією. Міжнародна коаліція використовувала базу Інджирлік для повітряних ударів по угрупованню «Ісламська держава» водночас із наземними діями, які ведуть проти радикальних ісламістів курдські ополченці в Сирії.

Туреччина називає курдських союзників коаліції «терористами», оскільки вони мають зв’язки з курдськими сепаратистськими угрупованнями, які здійснювали криваві теракти в Туреччині.

«Їхня присутність в Інджирліку ставиться під сумнів нашою нацією, і це питання є на порядку денному уряду», – підтвердив 5 січня віце-прем’єр Вейсі Кайнак.

Ці заяви Туреччини спонукали надання Пентагоном і Білим домом в останні дні гарантій, що Анкара може розраховувати на підтримку літаків коаліції в протистоянні угрупованню «Ісламська держава» поблизу сирійського міста Аль-Баб.

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