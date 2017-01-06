США: Керрі закликав Трампа не торпедувати ядерну угоду з Іраном

Держсекретар США Джон Керрі закликав адміністрацію майбутнього президента Дональда Трампа не відмовлятися від ядерної угоди з Іраном. Керрі заявив 5 січня, що укладені в липні 2015 року домовленості зробили світ безпечнішим, залишивши Тегеран без технічної можливості створити ядерну зброю.

За словами Керрі, перед підписанням угоди Вашингтон мав лише «дуже поганий вибір» між здобуттям Іраном ядерної зброї та конфліктом на Близькому Сході. «Якщо говорити відверто, вихід із договору тепер залишить нас перед тим же поганим вибором», – додав Керрі.

Тегеран нині має всього 300 кілограмів збагаченого матеріалу – порівняно з 12 тоннами, скоротив свої запаси збагаченого урану на 98% і закрив дві третини своїх центрифуг зі збагачення урану, наголосив держсекретар США.

Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував угоду за те, що вона гарантує Ірану занадто багато.

Укладена в 2015 році угода між світовими державами та Іраном передбачає скасування міжнародних санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження іранської ядерної програми.