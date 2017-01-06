Спецслужби США ідентифікували росіян, що передавали WikiLeaks зламане листування – ЗМІ

Американські спецслужби ідентифікували росіян, які, за твердженнями фахівців, передали зламане електронне листування сайту WikiLeaks у спробі вплинути на президентські вибори у США. Про це повідомили 5 січня The Washington Post і Reuters.

За цими даними, ЦРУ визначило російських чиновників, які через третіх осіб за вказівкою президента Росії Володимира Путіна передали матеріали Національного комітету Демократичної партії і лідерів цієї партії.

Агенція Reuters заявила, що ці висновки містяться в секретній частині доповіді, яку спецслужби передали президенту Бараку Обамі 5 січня і планують надати обраному президенту Дональду Трампу 6 січня.

Ці дані мають важливе значення, оскільки засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заперечує отримання зламаного листування від росіян, а Трамп вказував на заяви Ассанжа, коли говорив, що сумнівається в причетності Росії до кібернападів.

Раніше в четвер у Конгресі, в комітеті у справах силових структур Сенату, відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам, головно з боку Росії, в першу чергу під час виборчої кампанії у США.

Як сказав директор національної розвідки США Джеймз Клаппер, «не думаю, що ми будь-коли мали справу з більш агресивним і прямим зусиллям із метою втрутитися в наші виборчі процеси, ніж цього разу».

Державний секретар США Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час президентської кампанії.