Туреччина закликає ООН запровадити санкції до порушників перемир’я в Сирії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем питання запровадження санкцій щодо осіб, які порушують укладені минулого тижня домовленості про припинення вогню в Сирії.

«В іншому разі ви не зможете... піти на політичні переговори», – сказав Чавушоглу після зустрічі з Ґутеррішем 5 січня.

Чавушоглу додав, що співробітники ООН опрацьовують можливість запровадження санкцій, але цей процес далекий до завершення.

«Можливо, нам потрібна ще одна резолюція Ради безпеки», – додав турецький міністр.

Раніше цього тижня Чавушоглу попереджав, що порушення режиму припинення вогню ставлять під загрозу мирні переговори, організовувані Росією, Іраном і Туреччиною в столиці Казахстану Астані 23 січня.

Сирійські повстанські групи, які мають підтримку Туреччини, оголосили цього тижня, що вони відкладають дискусії про приєднання до мирних переговорів через порушення режиму припинення вогню з боку сирійського режиму.

Чавушоглу наголосив, що обидві сторони, але особливо сирійський уряд, мають дотримуватися укладеної за посередництва Туреччини й Росії угоди про припинення вогню, яка набрала чинності 30 грудня.