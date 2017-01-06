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06 січня 2017, Київ 10:34
Новини | Події

На Харківщині в ДТП загинули 6 людей, серед них двоє дітей

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На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло шестеро людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася 5 січня близько 21:17 на 22-му кілометрі автошляху Харків – Мілове.

«Водій легкового автомобіля «Вольво-570» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет з подальшим перекиданням. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 6 осіб (з них 2 дитини 2009 року народження), одну особу в тяжкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

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