На Харківщині в ДТП загинули 6 людей, серед них двоє дітей

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло шестеро людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася 5 січня близько 21:17 на 22-му кілометрі автошляху Харків – Мілове.

«Водій легкового автомобіля «Вольво-570» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет з подальшим перекиданням. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 6 осіб (з них 2 дитини 2009 року народження), одну особу в тяжкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні», – йдеться в повідомленні.