На Одещині та Миколаївщині через негоду обмежений рух транспорту

В Одеській області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на всіх автодорогах загального користування. За інформацією «Укравтодору», обмеження запроваджені з 8:00 6 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов та з метою недопущення заторів у русі й оперативного розчищення доріг від снігу.

Аналогічні заходи вжиті в Миколаївській області, але станом на 8:00 вони стосуються лишеавтодорог державного значення, інформує Дежслужба України з надзвичайних ситуацій.

На півдні України зараз тривають снігопади, хуртовини, пориви вітру 15 – 22 метри в секунду, відбувається різке зниження температури повітря до – 17°С.