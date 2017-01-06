«Укртрансгаз» через морози збільшив відбір газу зі сховищ – речник

Через різке похолодання на значній частині території України компанія «Укртрансгаз» збільшила обсяг відбору газу з підземних сховищ (ПСГ). Про це 6 січня повідомив речник «Укртрансгазу» Максим Білявський.

«Збільшено обсяги відбору газу зі сховищ, очікуваний добовий режим 100 мільйонів кубометрів – 83% від потужності, достатньо для покриття потреб», – написав Білявський у мережі мікроблогів Twitter.

Обсяг відбору газу в розмірі 100 мільйонів кубометрів на добу майже вдвічі більший за показники 4 січня, коли на більшій частині території України температура була близькою до нуля градусів за Цельсієм або фіксувалися незначні мінусові температури. За оперативною інформацією компанії «Укртрансгаз», 4 січня з підземних сховищ було відібрано 60,7 мільйона кубометрів газу.

За цими ж даними, на початок доби 5 січня в українських ПСГ було майже 11,8 мільярда кубометрів газу.

Компанія «Укртрансгаз» експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 українських підземних сховищ газу (ПСГ).