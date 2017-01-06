Пентагон: США знищили близько 20 бойовиків «Аль-Каїди» в сирійській провінції Ідліб

У Пентагоні заявляють, що цього тижня внаслідок повітряних ударів США на північному заході Сирії загинули близько 20 бойовиків «Аль-Каїди».

Військові літаки США провели два повітряних удари поблизу Сармади в провінції Ідліб, повідомляє Пентагон.

Удари 1 січня були спрямовані проти двох транспортних засобів і п’яти бойовиків «Аль-Каїди», внаслідок удару 3 січня загинули понад 15 бойовиків і знищені шість транспортних засобів.

«Ми не дозволимо «Аль-Каїді» нарощувати свою здатність атакувати США або їх союзників по всьому світу», – сказав представник Пентагону Пітер Кук.

Місцеві джерела повідомили, що повітряні удари були спрямовані щодо збройного угруповання «Джабгат Фатех аш-Шам», раніше відомого як «Джабгат ан-Нусра», яке пов’язане з «Аль-Каїдою», названої США терористичною організацією.

Активісти базованої у Великобританії «Сирійської обсерваторії з прав людини» 3 січня повідомили, що в результаті авіаударів загинули щонайменше 25 членів угруповання «Джабгат Фатех аш-Шам».

«Джабгат Фатех аш-Шам» перебуває поза угодою про режим припинення вогню в Сирії, ухваленої минулого тижня.

«Джабгат Фатех аш-Шам» воює спільно з силами більш поміркованих сирійських повстанців і проти іншої ісламістської сили, екстремістського угруповання «Ісламська держава», і проти військ режиму президента Башара аль-Асада та їхніх союзників, але через зв’язки з мережею «Аль-Каїда», які це угруповання нині заперечує, воно визнане за терористичне багатьма країнами чи міжнародними організаціями.