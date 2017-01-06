На півдні Ірану стався землетрус, є загиблі

На півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,1, загинули чотири людини, повідомляє державне телебачення.

Державне телебачення повідомило, що землетрус стався в перші години 6 січня в селі Саіфабад недалеко від міста Хонджі.

За даними державного телебачення, загиблі – афганські робітники, які працювали на місцевих фермах.

Губернатор провінції Фарс сказав, що рятувальники працюють на місці землетрусу.

Епіцентр землетрусу був в гірському і малонаселеному районі.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус був магнітудою 5,3 на глибині 10 кілометрів.

Іран розташований на низці сейсмічних розломів, і землетруси тут є частими. У 2003 році близько 26 тисяч людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6,6 у південно-східному місті Бам.