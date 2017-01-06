«Укравтодор» через негоду обмежив рух транспорту на півдні України

Державне агентство автомобільних доріг «Укравтодор» через погіршення погоди обмежило рух транспорту на півдні України.

Як повідомляє «Укравтодор», з 10:00 6 січня в Херсонській області було обмежено рух для вантажних, великовантажних і великогабаритних транспортних засобів на автодорогах загального користування М-14 «Одеса - Мелітополь – Новоазовськ» (на Таганрог) між Миколаєвом і Херсоном.

Крім того, на Миколаївщині через негоду обмежили рух для всіх видів транспорту на всіх автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення по області.

В «Укравтодорі» також зазначають, що в Одеській області з метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на всіх автодорогах загального користування з 08:00 6 січня.

За даними Укргідрометцентру, 6 січня в Україні очікуються сильні снігопади. Зокрема, за даними синоптиків, 6 січня вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях очікуються сильні снігопади і хуртовини, снігові замети.