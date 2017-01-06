В Україні почала працювати система спрощеної реєстрації ліків – МОЗ

В Україні почала працювати система спрощеної реєстрації ліків, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві заявляють, що Міністерство юстиції України зареєструвало та оприлюднило відповідний наказ, завдяки чому ліки, зареєстровані в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді та ЄС можуть потрапити на ринок в Україну за 17 днів.

Це дозволить збільшити асортимент ліків, яких в Україні зареєстровано близько 10 тисяч, додають у МОЗ.

Раніше процедура тривала 1-2 роки.У МОЗ вважають, що виробники не хотіли реєструвати в Україні ліки через складність процесу та корупційну складову, пацієнти відповідно були обмеженими у виборі ліків.

У травні минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про лікарські засоби» щодо спрощення державної реєстрації ліків. Відповідно до документа, термін для ухвалення рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу не має перевищувати 10 робочих днів замість встановленого чинним законодавством місячного строку. Пізніше уряд також підтримав спрощення реєстрації імпортних ліків.