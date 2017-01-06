Керівник Генштабу: Росія почала зменшувати чисельність своїх військових в Сирії

Росія почала зменшувати чисельність своїх військових в Сирії, повідомляють ЗМІ з посиланням на начальника генерального штабу Росії.

«Відповідно до рішення верховного головнокомандувача російськими збройними силами Володимира Путіна, міністерство оборони Росії починає скорочення збройного контингенту в Сирії», – повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на генерала Валерія Герасимова.

Він заявив, що першим повертається з Сирії авіаносець «Адмірал Кузнєцов», який працює в Середземному морі біля узбережжя Сирії.

Путін в грудні минулого року заявив, що Росія погодилася скоротити свої сили в Сирії відповідно до умов угоди про припинення вогню, укладеного за посередництва Москви і Анкари.

Путін оголосив в березні 2016 року, що Росія зменшує свій військовий контингент в Сирії. Але Москва продовжувала поставляти значні обсяги військових поставок до Сирії.