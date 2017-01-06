Байден закликав обраного президента США Трампа «подорослішати»

Віце-президент США Джозеф Байден закликав обраного президента Дональда Трампа «подорослішати» і розкритикував його публічну суперечку з розвідувальним співтовариством.

Байден сказав в інтерв’ю PBS NewsHour 5 січня, що настав час для Трампа «стати дорослим» і сказав, що «абсолютно безглуздо» для президента не довіряти або не дослухатися до розвідслужб.

Директор офісу національної розвідки Джеймс Клеппер заявив на слуханнях у Сенаті 5 січня, що американські відомства більш впевнені, ніж будь-коли, що Москва втручалася у вибори в листопаді.

Розвідувальне співтовариство США публічно звинуватило російський уряд у керівництві кампанією з метою впливу на виборчий процес в США і дійшло до висновку, що ці зусилля Росії були спрямовані на результати виборів на користь Трампа.

І уряд Росії, і Tрамп відхилили цей висновок як абсурдний.

6 січня спецслужби планують надати обраному президенту Дональду Трампу висновки щодо втручання Росії у вибори в США.