За минулу добу на Донбасі один військовий поранений – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув, один поранений, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що це сталося в районі Новозванівки.

За словами речника АТО, на Луганщині неподалік Новозванівки підтримувані Росією бойовики випустили 20 мінометних мін.

На Донецькому напрямку, повідомив Мотузяник, сепаратисти минулої доби 6 разів порушили перемир’я, майже всі випадки – в районах Авдіївки та селища Луганського.

Речник АТО зазначив, що на Маріупольському напрямку минулої доби обстріли тривали по всій лінії зіткнення – від Красногоровки та Мар’їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутове до сіл Водяне й Широкине.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові п’ять разів порушили режим тиші минулої доби. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби низки населених пунктів, зокрема селища Трудівське, Зайцеве, села Веселе.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.