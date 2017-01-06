Суд в Таджикистані збільшив термін ув’язнення правозахисника

Суд в Таджикистані збільшив термін тюремного ув’язнення відомого правозахисника.

У жовтні в Душанбе міський суд визнав Бузургмехра Йорова винним за звинуваченнями у публічних закликах до повалення уряду і розпалювання соціальної напруженості.

Він був засуджений до 23 років позбавлення волі. Рішенням суду 6 січня збільшується термін ув’язнення до 26 років.

Йоров не визнав себе винним і назвав суд над ним політично мотивованим.

Він був адвокатом 13 членів і лідерів опозиційної Партії ісламського відродження Таджикистану, яка була заборонена в 2015 році як терористична організація. Десятки членів партії були арештовані.

Йоров є одним із п’яти правозахисників адвокатів, яких переслідує влада в Таджикистані в зв’язку з їхньою роботою, що спонукало правозахисні організації закликати до їх негайного і безумовного звільнення.