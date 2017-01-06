Апеляційний суд Луганщини 10 січня визначить, де розглядатимуть справу Єфремова

Апеляційний суд Луганської області 10 січня визначить, який суд розглядатиме справу щодо колишнього керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, відповідне рішення колегія суддів ухвалила у зв’язку зтим, що на засідання, яке сьогодні відбулося в Сєвєродонецьку, не з’явився жоден з адвокатів обвинуваченого.

Апеляційний суд Луганської області переніс на 10 січня розгляд питання зміни територіальної підсудності за обвинувальним актом стосовно Єфремова.

Раніше цього тижня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду. У цей же день, 4 січня, в Апеляційний суд Луганської області надійшло подання від виконувача обов’язків голови Сватівського районного суду, у якому він попросив розглянути можливість перенести розгляд справи Єфремова в інший суд регіону. Про причини перенесення в Апеляційному суді нічого не сказали.

Водночас прокурор відділу ГПУ Володимир Гавриш повідомив, що для розгляду цієї справи потрібна колегія суддів, стаж роботи яких перевищує 5 років. Крім того, в Сватівському районному суді працюють всього 5 суддів.

Сватівський райсуд зараз розглядає справи, які територіально належать до Ленінського районного суду міста Луганська.

Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов звинувачення прокуратуривідкидає.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження щодо Єфремова силовики склали повідомлення про підозру низці колишніх посадовців з Луганщини.

30 липня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання Олександра Єфремова.