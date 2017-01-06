МОЗ: через переохолодження в Україні померли 4 людини

Від початку року внаслідок переохолодження в Україні померли четверо людей, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.

«51 людина звернулась до лікарень через переохолодження, зараз маємо чотирьох загиблих», – сказав він на засіданні міжвідомчого штабу щодо ускладнення погодних умов.

За його даними, всі померлі – у Львівській області.

Лінчевський зазначив, що це дані з шести областей.

У МОЗ зауважують, що холод згубно впливає у першу чергу на дрібні кровоносні судини людини, спочатку замерзає шкіра, а вже потім підшкірний шар, судини, м’язи, нерви та навіть кістки.

Медики рекомендують одягатися багатошарово, захищати відкриті ділянки шкіри, не виходити на мороз голодним, заходити кожні півгодини-годину у тепле приміщення і не перевтомлюватися.

Як повідомляв Радіо Свобода директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда, мінімальна температура повітря протягом 6 – 9 січня у західних та північних областях сягатиме 14 – 19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів. Він зазначив, що похолоданняне не буде тривалим, після 9 січня очікується поступове підвищення температури.