Росія: правозахисники не виявили активіста Дадіна в колонії Алтайського краю

Правозахисники Громадської спостережної комісії Росії не виявили засудженого активіста Ільдара Дадіна в п’ятій виправній колонії Алтайського краю, яку вони відвідали в п'ятницю. Про це на своїй сторінці в Facebook написала дружина Дадіна Анастасія Зотова.

Раніше правозахисник Любов Волкова повідомила, що в Асоціацію незалежних спостерігачів надійшла непідтверджена інформація про те, що активіст перебуває саме в цій колонії.

Перед цим уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що Дадін прибуде до нового місця ув’язнення 9-10 січня, після чого йому дозволять поговорити телефоном з одним з родичів.

5 грудня стало відомо, що Ільдара Дадіна етапували з Сегежської колонії, де – за його словами – щодо нього застосовували тортури. Відтоді про його місце перебування нічого не було відомо. Російські громадські діячі, журналісти, письменники і громадські активісти вимагають від влади негайно повідомити, де зараз перебуває активіст.

Ільдар Дадін – єдиний в Росії засуджений за статтею про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів», його засудили до 2,5 років колонії.