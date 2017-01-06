На Донбасі на КПВВ вже облаштовані пункти обігріву – Держприкордонслужба

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду Луганщині і Донеччині вже облаштовані пункти обігріву. Про це в коментарі Радіо свобода повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«Вони були розгорнуті ще наприкінці грудня і зараз успішно функціонують. Що стосується адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом, там зберігалась дещо інша погода і пункти обігріву не розгортались, але в нинішніх умовах вони зараз або вже розгорнуті або в процесі встановлення. Впродовж сьогоднішнього дня це завдання буде виконано і там також з’являться пункти обігріву», – сказав він.

Слободян уточнив, що пункти обігріву – це військові намети, в яких можуть перебувати близько 25-20 людей, там є ковдри та засоби обігріву.

У МОЗ повідомили, що від початку року внаслідок переохолодження в Україні померли четверо людей.

Медики рекомендують одягатися багатошарово, захищати відкриті ділянки шкіри, не виходити на мороз голодним, заходити кожні півгодини-годину у тепле приміщення і не перевтомлюватися.

Як повідомляв Радіо Свобода директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда, мінімальна температура повітря протягом 6 – 9 січня у західних та північних областях сягатиме 14 – 19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів. Він зазначив, що похолоданняне не буде тривалим, після 9 січня очікується поступове підвищення температури.