СБУ викликає на допит Губарєва

Служба безпеки України викликає на допит колишнього так званого «народного губернатора» «Новоросії» Павла Губарєва 11-13 січня. Про це йдеться у виданні «Урядовий кур’єр», який опублікував повістку.

У СБУ очікують Губарєва 11, 12,13 січня в Києві для проведення слідчих дій.

Губарєва підозрюють в зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій. СБУ оголосила в розшук Губарєва.

У березні 2014 року Губарєв проголосив себе «народним губернатором», коли сепаратисти у Донецьку захопили будівлю обласної адміністрації.

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Відтоді бойовики угруповання «ДНР» контролюють частину Донецької області, зокрема місто Донецьк.