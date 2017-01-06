НАБУ почало розслідування щодо ще одного депутата і голови РДА після аналізу е-декларацій

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації народним депутатом та головами районних державних адміністрацій.

Як повідомляє прес-служба бюро, відомості про кримінальне правопорушення стосовно народного депутата внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження НАБУ.

У відомстві зазначають, що також інформацію стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з районних державних адміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою районної державної адміністрації внесли до реєстру.

У листопаді минулого року бюро зареєструвало перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення після аналізу відомостей, наведених в е-деклараціях – два стосовно народних депутатів України і одне щодо представника судової гілки влади. У грудні НАБУ розпочало розслідування ще семи проваджень.

У ніч на 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.