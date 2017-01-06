У Пакистані внаслідок нападу невідомих поранені 5 людей

У Пакистані невідомі озброєні люди відкрили вогонь по транспортному засобі в місті Кветта 6 січня, поранивши п’ятьох людей.

Поліція повідомила Радіо Свобода, що пасажири, які їхали в таксі, всі були членами шиїтської хазарейської меншини.

П’ятеро людей доставили в найближчу лікарню, двоє з них перебувають в критичному стані.

У поліції сказали, що це був цілеспрямований напад і нападники втекли з місця події.

Жодне угруповання досі не взяло на себе відповідальність за напад, але раніше заборонене екстремістське угруповання «Лашкар-е-Джангві» звинувачували в подібних нападах.