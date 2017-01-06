На Одещині знеструмлений 41 населений пункт – ОДА

В Одеській області у зв’язку з негодою 41 населений пункт в десяти районах області залишається без електроенергії.

Як повідомляє прес-служба Одеської обладміністрації, над відновленням електропостачання працюють 59 бригад обленерго.

Крім того, в адміністрації нагадують, що на Одещині обмежений рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів.

Нині на дорогах області працюють 85 одиниць техніки, 58 одиниць перебувають у режимі очікування.

Станом на 12:00 повідомлялося, що на Одещині без електроенергії залишалися 17 населених пунктів.

За даними Укргідрометцентру, 6 січня в Одеській області вранці та вдень дуже сильний сніг, сильна хуртовина, сніговий накат, снігові замети, температура вночі та вдень 7-9 градусів морозу. На автошляхах області видимість під час снігу 100-500 метрів, сніговий накат, снігові замети.