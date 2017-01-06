«Укравтодор» через погіршення погоди обмежив рух транспорту у шести областях

Державне агентство автомобільних доріг «Укравтодор» через погіршення погоди обмежило рух транспорту у шести областях.

Як повідомляє прес-служба відомства, у Кіровоградській області для усіх видів транспорту перекритий рух на дорогах загального користування державного та місцевого значення.

Крім того, з 16:00 6 січня на автодорогах загального користування Черкаської області вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту.

Раніше повідомлялося про введення обмежень для руху транспортув Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській і Херсонській областях.

За даними Укргідрометцентру, 6 січня в Україні очікуються сильні снігопади. Зокрема, за даними синоптиків, 6 січня вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях очікуються сильні снігопади і хуртовини, снігові замети.