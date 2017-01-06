Поліція: на Різдво безпеку в Україні забезпечуватимуть майже 16 тисяч силовиків

На Різдво правопорядок в Україні забезпечуватимуть майже 16 тисяч силовиків.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, громадську безпеку забезпечуватимуть15 тисяч поліцейських й 900 військовослужбовців Національної гвардії України.

У поліції зазначають, що в ніч з 6 на 7 січня 2017 року в усіх регіонах в 14 тисяч культових споруд заплановані проведення різдвяних богослужінь, очікується, що у них братимуть участь чотири мільйони людей.

Поліція закликає українців поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.

Крім того, повідомлялося, що на Донеччині під час різдвяних свят безпеку гарантуватимуть понад дві тисячі правоохоронців у посиленому режимі.

Новорічна ніч в Україні пройшла спокійно, тоді для гарантування безпеки громадян під час новорічних масових заходів в Україні залучали близько 10 тисяч працівників поліції та 1 тисячу військовослужбовців Нацгвардії України.

6 січня українці, як і інші християни, які користуються церковним юліанським календарем, святкують Святвечір напередодні Різдва Христового, що, за традицією, сталося 7 січня.