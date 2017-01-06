У Туреччині затримали 18 людей через напад в Ізмірі

Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг повідомив, що правоохоронці затримали не менш ніж 18 людей у зв’язку з нападом у місті Ізмірі в четвер, унаслідок якого загинули дві людини.

Як сказав міністр на похоронах одного з загиблих, працівника поліції, за наявною інформацією, наказ здійснити напад дало збройне сепаратистське угруповання турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану», визнане терористичним Туреччиною і ще низкою країн і міжнародних організацій, і самими нападниками були бойовики цього угруповання.

Відповідальності за напад досі ніхто на себе не взяв.

Унаслідок цього вибуху, що був влаштований у четвер біля будівлі суду в Ізмірі, третьому за величиною місті Туреччини, загинули дві людини – працівник поліції і працівник суду, – коли троє нападників із гранатами й автоматами під’їхали на авті з вибухівкою до блокпосту біля суду і підірвали своє авто. Двох із нападників відтак застрелила поліція, третій утік, і його ще шукають. Також унаслідок вибуху були поранені, за різними даними, від 6 до 10 людей.

«Робітнича партія Курдистану» останніми місяцями здійснила в Туреччині низку нападів на представників турецьких силових структур. Крім того, численні теракти в Туреччині влаштувало останнім часом і екстремістське ісламістське угруповання «Ісламська держава».