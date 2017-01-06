В Афганістані невідомі вбили не менш ніж сім шахтарів

В Афганістані невідомі нападники вбили не менш ніж сімох шахтарів-вуглярів на півночі країни, повідомили посадовці. Таким чином уточнили первісні повідомлення, коли вважали, що загиблих не менш ніж 13.

Як повідомив Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода, Фаїз Могаммад Амірі, керівник району Тала-ва-Барфак у провінці Баглан, унаслідок нападу раніше у п’ятницю також були поранені три шахтарі.

За його словами, всі ці шахтарі – представники шиїтської хазарейської меншини.

Відповідальності за напад іще ніхто на себе не взяв.

Але, як припускають, його вчинило екстремістське сунітське угруповання «Ісламська держава», яке вже вчинило раніше низку нападів на шиїтів у різних місцях Афганістану.

Зокрема, в липні 2015 року ісламісти влаштували напад на шиїтів у столиці Кабулі, внаслідок якого загинули понад 80 людей і були поранені ще 130; це був найсмертоносніший напад у Кабулі з 2001 року.

Минулого року це угруповання діяло переважно в межах провінції Нанґаргар на сході Афганістану, біля кордону з Пакистаном, але, за повідомленнями афганських урядовців, протягом минулого року значно розширило територіальний обсяг своєї діяльності.