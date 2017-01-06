Порошенко привітав українців з Різдвом і закликав помолитися за військових на Донбасі

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Різдвом Христовим і закликав помолитися за українських військових, які перебувають у зоні бойових дій на Донбасі.

«У це прекрасне свято, коли всі збираються за родинним столом, пропоную найперше біля святих образів помолитися за воїнів, які і в ці новорічно-різдвяні дні захищають нас від ворога-антихриста. Звертаюся до новонародженого Спасителя із проханням дати їм сил і берегти їхні земні життя. І всю нашу країну врятуй, Господи, від усякого зла», – сказав він.

«Бажаємо всім здоров’я, міцності духу, реалізації мрій і сповнення намірів, а головне – Божого благословення. Смачної куті та веселих свят, бо аж «три празники в гості». Христос народився!», – додав Порошенко.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму twitter побажав українцям добра, миру й душевного тепла з нагоди Різдва.

6 січня українці, як і інші християни, які користуються церковним юліанським календарем, святкують Святвечір напередодні Різдва Христового, що, за традицією, сталося 7 січня.