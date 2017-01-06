У Міноборони вирішили покарати винних у неналежному поводженні з учасниками новорічних урочистостей

Міністерство оборони України повідомило, що сім посадових осіб, чиї дії призвели до неналежної організації перевезення та розташування на Маріупольському летовищі військовослужбовців Збройних сил України, учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня 2016 року, отримають дисциплінарні стягнення.

Такий результат службового розслідування, яке провела Військова служба правопорядку у Збройних силах України за дорученням міністра оборони України, генерала армії України Степана Полторака, мовиться в повідомленні.

Позаштатний радник президента України і міністра оборони України, волонтер Юрій Бірюков повідомив у фейсбуці, що серед покараних – кілька генералів і полковників, офіцери найвищої ланки командування АТО, серед яких один генерал-лейтенант, який отримав сувору догану.

31 грудня 2016 року президент України Петро Порошенко разом із американськими сенаторами Джоном МакКейном, Ліндсі Ґремом та Еймі Клобучар відвідували командний пункт українських військ біля Широкина на півдні Донецької області, неподалік Маріуполя, щоб привітати військовослужбовців із Новим роком.

На урочистості і для вручення нагород зібрали військових із різних ділянок фронту. Дехто з них потім скаржився в соцмережах, що на зворотному шляху ввечері 31 грудня їм повідомили, що аеродром Маріуполя закритий через погодні умови, але їм не надали іншого транспорту для повернення і залишили на аеродромі. При цьому, за словами військових, їм не забезпечили харчування і нормальні умови перебування.