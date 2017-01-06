У Міноборони запевнили в готовності військ на фронті до погіршення погодних умов

Перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Локота заявив, що на передовій готові до погіршення погодних умов.

За його словами, які наводить прес-служба Міністерства оборони, підрозділи, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції, забезпечені паливом, дровами та вугіллям, також у достатній кількості є засоби обігріву.

«Для тих, хто в окопах, зима завжди є важким випробуванням. Але ми готувалися заздалегідь, тож зараз будь-які проблеми, що виникають, вирішуються оперативно», – запевнив, як мовиться в повідомленні, генерал.

Цими днями в Україні настає різке зниження температури.