Військові повідомили про двох поранених і 21 обстріл протягом дня

У прес-центрі штабу антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил повідомили, що за передріздвяний день станом на 18-у годину внаслідок обстрілів були поранені двоє українських військовослужбовців.

За даними військових, це сталося біля Новотошківського на луганському напрямку.

Також за цей час було зафіксовано загалом 21 обстріл бойовиками підконтрольних Києву територій на всіх напрямках, мовиться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, ще не подавали своїх заяв про становище на фронтах протягом п’ятниці з їхнього погляду, їхні ранкові повідомлення стосуються ще попереднього дня.

За домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи від 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але ці обстріли так і не зупинилися. Сторони звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.