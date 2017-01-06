Жителі містечка для переселенців у Нікополі протестували проти комунальників

Переселенці з модульного містечка в Нікополі, де наразі мешкає близько півтори сотні людей, вийшли на стихійний протест проти комунальників, повідомив Радіо Свобода один із громадських активістів Нікополя Олександр Тихон.

За його даними, комунальна техніка прибула до містечка, щоб забрати генераторну аварійну підстанцію, передану свого часу німецькою стороною на випадок аварійних відключень електропостачання в модулях.

Як розповів Олександр Тихон, мешканці модульного містечка заблокували доступ комунальників до генератора й не давали його вивозити.

«У цьому опалювальному сезоні в Нікополі відбулась децентралізація систем опалення: через дорожнечу житлові будинки та установи переведені на автономне електричне опалення, відтак міські електромережі не витримують, відбуваються аварійні відключення лікарень, дитсадків, житлових масивів. Ми розуміємо, що генератор з модульного містечка може бути використаний для опалення лікарень тощо, але чому прорахунки міської влади, яка не підготувалась як слід до зими, мають вирішувати за рахунок переселенців? Цей генератор був переданий німецькою стороною саме для потреб модульного містечка. Люди готові були лягати під кран, оголосили міській владі про свій протест» – пояснив він.

За словами представників комунальних служб Нікополя, генераторна підстанція потрібна для забезпечення деяких установ і районів міста електроенергією на час аварійних ситуацій. За їхніми даними, генератор був переданий німецькою стороною саме міській раді Нікополя і перебуває на її балансі.

Протистояння між жителями містечка й комунальниками завершилось надвечір: комунальники розвернули техніку й відмовились від планів щодо генератора.

Нинішнього опалювального сезону через здорожчання газу Нікополь повністю відмовився від централізованого опалення житлового фонду, перейшовши на індивідуальне електричне опалення. Тепер мережі електропостачання не витримують навантаження.

У грудні жителі Нікополя Жителі Нікополя перекривали трасу, протестуючи проти перебоїв із постачанням електроенергії й покладаючи провину на міську владу. У мерії тоді визнали проблему й зазначали, що «аварійна бригада в роботі».