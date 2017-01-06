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06 січня 2017, Київ 22:34
Новини | Міжнародні

Конгрес США офіційно затвердив перемогу Трампа

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Конгрес США здійснив останню формальність у виборчому процесі напередодні інавгурації обраного президента, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа.

Законодавці обох палат Конгресу на спільній сесії перерахували і затвердили голоси членів колегії виборників, віддані за нього і за його суперницю Гілларі Клінтон: 304 за Трампа і 227 за Клінтон.

Деякі депутати від Демократичної партії заперечували проти затвердження окремих голосів виборників, але віце-президент Джо Байден, який вів засідання, відхилив їхні пропозиції, що в будь-якому разі були символічними: ті кілька оскаржуваних голосів не змінили б загального результату.

Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента США має відбутися 20 січня.

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