Конгрес США офіційно затвердив перемогу Трампа

Конгрес США здійснив останню формальність у виборчому процесі напередодні інавгурації обраного президента, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа.

Законодавці обох палат Конгресу на спільній сесії перерахували і затвердили голоси членів колегії виборників, віддані за нього і за його суперницю Гілларі Клінтон: 304 за Трампа і 227 за Клінтон.

Деякі депутати від Демократичної партії заперечували проти затвердження окремих голосів виборників, але віце-президент Джо Байден, який вів засідання, відхилив їхні пропозиції, що в будь-якому разі були символічними: ті кілька оскаржуваних голосів не змінили б загального результату.

Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента США має відбутися 20 січня.