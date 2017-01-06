Трамп після зустрічі з розвідкою: кібервтручання Росії не вплинуло на результат виборів у США

Обраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з чільними представниками спецслужб, які поінформували його про деталі кібервтручання Росії у виборчий процес, наголосив, що це втручання «абсолютно не вплинуло» на результат виборів.

Головним підтвердженням цього він назвав те, що не було ніякого втручання безпосередньо в роботу машин для голосування.

При цьому Трамп не сказав, чи погоджується з матеріалами доповіді про російське кібервтручання.

Він лише заявив, що зустріч і розмова з керівниками розвідувальних служб були конструктивними.

У заяві, яку він оприлюднив після зустрічі, Росія ніяк не виокремлена і перелічена поруч із Китаєм та «іншими країнами, групами людей за кордоном і окремими людьми», які, за словами Трампа, постійно намагаються зламати кібер-інфраструктуру урядових установ, підприємств і організацій у США.

Крім того, додав Трамп, він планує призначити робочу групу, яка протягом 90 днів із часу його інавгурації 20 січня має подати план боротьби з кібернападами.

За кілька годин до зустрічі у щоденнику The New York Times був оприлюднений коментар Трампа, в якому він назвав «політичним полюванням на відьом» ту значну увагу, яку приділяють останнім часом кібервтручанню Росії у США, зокрема, в кампанію президентських виборів. Він нагадав також про значні обсяги кібервтручання, як вважають, здійсненого китайськими хакерами, і запитав, «чому ніхто не говорить про це».

Трамп, відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди до останнього моменту продовжували ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія і її найвище керівництво.

У четвер увечері віце-президент США Джозеф Байден закликав Дональда Трампа «подорослішати» і розкритикував його публічну суперечку з розвідувальною спільнотою. Байден додав, що «абсолютно безглуздо» для президента не довіряти спецслужбам або не дослухатися до них.

Із матеріалами, з якими у п’ятницю познайомили Дональда Трампа, в четвер також познайомили чинного президента Барака Обаму. Несекретну, скорочену версію цієї доповіді мають опублікувати наступного тижня.

Раніше в четвер у Конгресі, в комітеті у справах силових структур Сенату, відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам для США, головно з боку Росії, в першу чергу під час кампанії до виборів президента США минулого року. Це був перший із низки запланованих конгресових заходів, що мають на меті з’ясувати обсяги, наміри й цілі керованого владою Росії втручання в комп’ютерні системи й електронне листування політичних організацій у США, про тверді докази якого заявляють американські спецслужби.

Як мовилося в оприлюдненій на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

При цьому, мовилося в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних із владою Росії, які викрали електронне листування апаратників партії, і його потім було оприлюднено. 9 грудня видання The Washington Post повідомило, що ЦРУ визначило: метою російських хакерів було не тільки загалом підірвати довіру в американську виборчу систему, а й конкретно допомогти Трампові перемогти. Того ж дня видання The New York Times написало, що розвідка США встановила: російські хакери дісталися й до комп’ютерів Республіканської партії, але не оприлюднили здобутої там потенційно шкідливої для республіканців інформації.

29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.