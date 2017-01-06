До Німеччини прибула перша партія озброєнь США для розміщення на Сході Європи

До Німеччини прибула перша партія озброєння зі США, що буде дислокована у країнах Східної Європи за планом союзу НАТО посилити військову присутність у цьому регіоні через агресивність Росії.

Сотні танків, самохідних артустановок та іншої військової техніки, що вже прибули і ще прибудуть суднами до порту Бремергафена, доставлять залізницею і своїм ходом до розподільчих баз у Польщі напередодні прибуття особового складу військових частин США.

Звідти війська і техніку почнуть наступного місяця передислокувати до місць постійного базування в Польщі, країнах Балтії, а також Румунії й Болгарії. Крім того, додаткові сили США розмістять і в Німеччині.

Ці кроки мають на меті додати впевненості східноєвропейським союзникам США в НАТО, що непокояться через агресивність Росії після її окупації українського Криму й агресії на сході України.

Як сказав під час розвантаження озброєнь заступник командувача військ США в Європі генерал-майор Тімоті МакҐвайр, «найкращий спосіб зберегти мир – це бути готовим».

У НАТО наполягають, що ці кроки мають суто оборонний характер.

Росія засуджує їх як «агресивні» і звинувачує НАТО в «дестабілізації становища і нарощуванні напруженості» біля російських кордонів.