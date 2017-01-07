Трамп наказав призначеним Обамою послам США негайно залишити місця роботи – ЗМІ

Засоби інформації у США повідомили у п’ятницю, що обраний президент Дональд Трамп наказав послам, що вважаються політичними призначенцями чинного президента Барака Обами, залишити місця роботи вже до дня його інавгурації 20 січня.

За повідомленнями, ця вимога, що виключає будь-які винятки, була розіслана в різко сформульованій телеграмі Державного департаменту США 23 грудня, напередодні західного Різдва.

Як заявив один із чільних представників команди Трампа щоденникові The New York Times, у цьому немає ніякого підступу, і це просто має на меті домогтися вчасного звільнення з посад висуванців Обами так само, як 20 січня закінчать роботу тисячі інших працівників на політичних посадах у Білому домі й федеральному уряді.

За повідомленнями, в минулому при зміні адміністрації у США таким політичним призначенцям часто давали ще кілька місяців, щоб завершити свої справи, особливо ж тим, у кого є діти шкільного віку, що ходять до шкіл у країні перебування. Нині, як пише преса, такі посли вимушені терміново просити ці країни про візи для себе й дітей і шукати собі житло на час до кінця шкільного року або просити школи у США про виняток, щоб прийняти їхніх дітей посеред шкільного року.

Наказ від Трампа не стосується послів США – кар’єрних дипломатів, які наразі залишаються на посадах.

Посли США, призначені з політичних міркувань, часто є великими донорами виборчих кампаній президентів чи призначаються завдяки іншій підтримці, наданій президентові, чи близьким зв’язкам із президентом. Як правило, при зміні адміністрації США такі посли залишають посади, тоді як кар’єрні дипломати, як правило, зберігають посади послів.