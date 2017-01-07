У США допитали підозрюваного нападника на летовищі у Флориді

Поліція у штаті Флорида у США повідомила у п’ятницю, що допитала чоловіка, якого підозрюють у стрілянині на міжнародному летовищі Форт-Лодердейл – Голлівуд, унаслідок якої раніше того дня п’ять людей загинули і вісім були поранені.

За повідомленнями, підозрюваний нападник, 26-річний Естебан Сантіяґо родом із Аляски, є ветераном війни в Іраці: він служив там у складі Національної гвардії США, але минулого року був за службову невідповідність понижений у званні і звільнений.

Він має вперше постати перед судом за очікуваними звинуваченнями за федеральним законодавством США в понеділок, 9 січня.

За повідомленнями преси, брат чоловіка розповідав, що той останнім часом лікувався у психіатра. Підозрюваний, як повідомляють, стверджував, що влада взяла під контроль його мозок і змушує його дивитися джигадистські відеозаписи.

Але як можливий мотив нападу наразі не виключають і тероризм.