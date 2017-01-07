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07 січня 2017, Київ 12:16
Новини | Міжнародні

Військові США вирішили дислокувати більше військових на півдні Афганістану

Афганські силовики висуваються на позиції для бою проти талібів, провінція Гельманд, грудень 2016 року

Афганські силовики висуваються на позиції для бою проти талібів, провінція Гельманд, грудень 2016 року

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Корпус морської піхоти США повідомив у п’ятницю, що навесні розмістить близько 300 своїх військовослужбовців на півдні Афганістану в рамках місії НАТО для навчання афганських силових структур.

Ці війська будуть розміщені у провінції Гельманд, де останніми місяцями йдуть запеклі бої між афганськими урядовими силами й бойовиками ісламістського руху «Талібан».

Нині таліби, які останнім часом помітно розширили захоплену ними частину території Афганістану, контролюють майже всю цю провінцію, де широко вирощується опійний мак, урядові сили утримують по суті тільки її центр, місто Лашкар-Ґах.

Після виведення з Афганістану більшої частини міжнародних сил під проводом НАТО там за двосторонньою домовленістю далі перебуває майже 10 тисяч американських військових, офіційно в небойових ролях, переважно як радники й інструктори.

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