Для українських і частини інших християн східних обрядів настало Різдво

Для християн, що користуються юліанським календарем, 7 січня настало Різдво Христове. Це одне з найбільших християнських свят, яке відзначають і багато тих, хто не вважає себе християнином.

Цей день у більшості країн, де його відзначають, є офіційним вихідним, хоча цього року він припав на суботу.

В Україні це свято відзначають цього дня вірні всіх українських православних церков, а також греко-католики. Також юліанським календарем досі користуються кілька православних церков у світі – Російська, Грузинська, Сербська, Польська чи невеликий Єрусалимський патріархат, – а крім того, деякі інші церкви східних обрядів, зокрема, давньосхідні.

Вселенський Константинопольський патріархат, а також православні церкви Греції, Кіпру, Румунії, Болгарії тощо перейшли на реформований новоюліанський календар і відсвяткували Різдво разом із більшістю християнського світу 25 грудня. Цей календар на практиці збігається з загальновживаним григоріанським, але Великдень і пов’язані з ним церковні свята залишилися на традиційному місці, як то було за юліанським календарем.