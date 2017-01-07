За добу були поранені 2 військовослужбовців, сталися 42 обстріли – військові

У прес-центрі штабу антитерористичної операції на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил повідомили, що за передріздвяну добу у п’ятницю внаслідок обстрілів були поранені двоє українських військовослужбовців.

За даними військових, це сталося біля Новотошківського на луганському напрямку.

Загалом за день було зафіксовано 42 обстріли з боку бойовиків на всіх напрямках.

Таким чином, протягом вечора й ночі українські військові не потерпіли внаслідок 21 нового обстрілу – у п’ятницю станом на 18-у годину повідомляли так само про двох поранених біля Новотошківського і 21 обстріл на той час.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявили про нічні обстріли з артилерії і танків їхніх позицій біля сіл на півдні окупованої частини Донеччини українськими військами. Також про один обстріл за весь попередній день повідомили сепаратисти з угруповання «ЛНР».

За домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи від 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але ці обстріли так і не зупинилися. Сторони звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.